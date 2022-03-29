Глик рассказал о противостоянии с Ибрагимовичем

Защитник сборной Польши Камиль Глик высказался о предстоящем противостоянии против сборной Швеции в рамках финального стыкового матча за место на ЧМ-2022.

В интервью пресс-службе УЕФА Глик напомнил о противостояние между ним и Златаном Ибрагимовичем в Серии А. Защитник отметил, что со сборной Швеции помимо Ибры много хороших футболистов.

Глик уверен, что сборная Польши сможет пройти Швецию и выйти на чемпионат мира 2022 года в Катар.

Матч Польша – Швеция пройдет сегодня, 29 марта. Начало – в 21:45 мск.