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Чемпионат мира по футболу 2022

Глик рассказал о противостоянии с Ибрагимовичем

29 Марта 2022 • 20:05 Комментировать
Польша
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Швеция
2.55 3.00 3.35
Через 0 ч. 7 мин.

Защитник сборной Польши Камиль Глик высказался о предстоящем противостоянии против сборной Швеции в рамках финального стыкового матча за место на ЧМ-2022.

В интервью пресс-службе УЕФА Глик напомнил о противостояние между ним и Златаном Ибрагимовичем в Серии А. Защитник отметил, что со сборной Швеции помимо Ибры много хороших футболистов.

Глик уверен, что сборная Польши сможет пройти Швецию и выйти на чемпионат мира 2022 года в Катар.

Матч Польша – Швеция пройдет сегодня, 29 марта. Начало – в 21:45 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович Сборная Польши Сборная Швеции Камил Глик Чемпионат Мира-2022
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ПОЛЬША ШВЕЦИЯ
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