Ибрагимович и Левандовски могут сегодня впервые встретится на поле

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович и форвард «Баварии» Роберт Левандовски могут сегодня впервые выйти друг против друга в стыковом матче за выход на чемпионат мира. Знаменитые игроки ранее не играли непосредственно друг против друга на поле.

Впрочем, ожидается, что швед начнет игру со скамейки запасных. Ибрагимович недавно оправился от травмы ахилла.

В этом сезоне 40-летний нападающий «Милана» забил 8 голов в 22 матчах во всех турнирах, а 33-летний Левандовски забил 45 голов в 37 играх за «Баварию».

Сегодня, 29 марта, сборная Швеции сыграет против поляков в финальном стыковом матче за выход на чемпионат мира.