Ведущий «Матч ТВ»: «Желаю сборной Польши провала на чемпионате мира»

Ведущий программы «Есть Тема» на телеканале «Матч ТВ» Антон Анисимов обратился к сборной Польши, которая пробилась на Чемпионат мира-2022 в Катаре.

«И в завершение программы хочу сказать лично от себя, не от лица канала. Сборной Польши, и Левандовски в том числе я желаю провала на чемпионате мира. Ребята, «удачи» вам, вы мерзкие ***** (существа)», – сказал Анисимов

Эфир программы был посвящен запрету российских биатлонистов и футболистов на участие в международных стартах. Отдельно была затронута и тема сборной Польши, которая выступила против проведения стыкового матча ЧМ-2022 со сборной России из-за начавшихся 24 февраля событий на территории Украины.

К заявлению поляков тогда присоединились и футбольные федерации Чехии и Швеции, которые между собой определяли второго участника финального стыкового матча. В итоге встреча со сборной России была отменена, и поляки автоматически прошли в финал, где 29 марта обыграли сборную Швеции (2:0). Один из голов забил нападающий Роберт Левандовски, реализовавший пенальти в начале второго тайма.

На Чемпионате мира, прошедшем в 2018 году в России, поляки заняли последнее место в группе с Колумбией, Японией и Сенегалом и не вышли в плей-офф.