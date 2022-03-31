В сборной Польши прокомментировали резкие высказывания ведущего «Матч ТВ»

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский прокомментировал резкие слова ведущего «Матч ТВ» Антона Анисимова, назвавшего национальную команду Польши «мерзкими тварями» и пожелавшего ей провала на чемпионате мира в Катаре.

«Я не хочу комментировать высказывания людей, у которых проблемы с психикой», — приводит слова пресс-атташе Metaratings.

Напомним, сборная России должна была встретиться с Польшей в полуфинале стыковых матчей к чемпионату мира-2022. Однако из-за событий в Украине ФИФА и УЕФА отстранили нашу сборную от всех международных соревнований. В итоге поляки добыли путёвку на мундиаль, одолев Швецию в финале стыков (2:0). По ходу этого матча польские болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес России.