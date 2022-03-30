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Чемпионат мира по футболу 2022

Тренер сборной Польши: Особенный вечер не только для меня, но и для всего польского футбола

30 Марта 2022 • 08:28 Комментировать
Польша
2:0
Швеция
окончен

Рулевой польской сборной Чеслав Михневич поделился с журналистами эмоциями после выхода своей команды на чемпионат мира.

Михневич сказал, что это был особенный вечер не только для него, но и для всего польского футбола. Тренер отметил, что для многих польских футболистов это была последняя возможность сыграть на чемпионате мира, так что Чеслав очень рад тому, что его подопечные всё же сумели добыть путёвку на мундиаль.

Напомним, что польские футболисты уверенно переиграли шведскую сборную со счётом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Чемпионат Мира-2022 Чеслав Михневич
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