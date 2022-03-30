Депутат Свищев: Выход Польши на чемпионат мира - нечестный и несправедливый

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев поделился с журналистами своим мнением по поводу выхода польской сборной по футболу на чемпионат мира в Катаре.

Свищев сказал «РБ-Спорт», что поляки в очередной раз исполнили многоходовочку и воспользовались ситуацией на Украине в своих интересах. Политик отметил, что многие считают, что выход Польши на чемпионат мира нечестный и несправедливый. Депутат добавил, что на месте поляков должны быть другие, более достойные ребята.

Напомним, что сборная Польши обыграла шведов со счётом 2:0 и вышла на катарский мундиаль.