Ибрагимович прокомментировал непопадание сборной Швеции на Чемпионат мира

По словам звёздного нападающего шведов, в матче против Польши всё могло сложиться иначе.

«В первом тайме мы создали несколько моментов, которые могли завершиться голом. После перерыва мы пропустили практически сразу, но всё могло закончиться и нашей победой. Мы разочарованы, так как хотели сыграть на Чемпионате мира, но, увы, этого не произойдёт», – цитирует Златана Ибрагимовича Tuttomercatoweb.

40-летний форвард «Милана» также высказался о своём будущем: «Я надеюсь продолжать играть, пока здоров и способен вносить свой вклад».

Сборная Швеции уступила Польше (0:2) в финальном матче плей-офф за место на ЧМ-2022 в Катаре. Ибрагимович появился на поле на 79-й минуте встречи.