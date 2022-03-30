Златан: Матч с поляками мог завершиться и в нашу пользу

Опытный нападающий «Милана» и шведской сборной Златан Ибрагимович прокомментировал журналистам поражение своей национальной команды в матче с поляками.

Златан сказал, что это была абсолютно равная игра. Ибрагимович отметил, что в первой половине у шведской команды было несколько прекрасных возможностей забить, но не хватало точности. Форвард добавил, что матч с поляками мог с таким же успехом завершиться и в пользу шведской сборной.

Напомним, что шведы уступили польской команде со счётом 0:2 и не сумели пробиться на чемпионат мира.