Комментатор Генич раскритиковал ведущего «Матч ТВ» Анисимова

Известный комментатор и журналист Константин Генич поделился мыслями о словах коллеги по телеканалу «Матч ТВ» Антона Анисимова, который пожелал сборной Польши крупнейшего поражения на ЧМ-2022 в истории существования, а также поляков назвал «мерзкими тварями».

«Не разделяю резкость высказываний Антона, по-моему, это перебор. Все-таки ведущий спортивной программы не должен себе такого позволять», — цитирует Генича «Спорт День за Днем».

Эфир программы был посвящен запрету российских биатлонистов и футболистов на участие в международных стартах. Отдельно была затронута и тема сборной Польши, которая выступила против проведения стыкового матча ЧМ-2022 со сборной России из-за начавшихся 24 февраля событий на территории Украины.

К заявлению поляков тогда присоединились и футбольные федерации Чехии и Швеции, которые между собой определяли второго участника финального стыкового матча. В итоге встреча со сборной России была отменена, и поляки автоматически прошли в финал, где 29 марта обыграли сборную Швеции (2:0). Один из голов забил нападающий Роберт Левандовски, реализовавший пенальти в начале второго тайма.

На Чемпионате мира, прошедшем в 2018 году в России, поляки заняли последнее место в группе с Колумбией, Японией и Сенегалом и не вышли в плей-офф.