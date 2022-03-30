Бышовец: Польша имела преимущество над шведами в физической подготовке

Опытный российский тренер Анатолий Бышовец рассказал журналистам о том, что думает по поводу матча между поляками и шведами.

Бышовец сказал «Чемпионату», что в подобных матчах очень многое зависит от случайностей. Экс-тренер «Локомотива» отметил, что на итоговый результат очень сильно повлияло то, что Польша имела весомое преимущество над шведами в физической подготовке. Опытный специалист добавил, что поляки вообще ничего выдающегося в матче со шведами не показали, так что наша сборная могла бы достойно противостоять Польше.

Напомним, что сборная Польши обыграла шведов со счётом 2:0 и вышла на чемпионат мира.