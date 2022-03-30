Бубнов: Состав у поляков посильнее, чем у шведов

Известный экс-футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов высказался по поводу матча между поляками и шведов.

Бубнов сказал Sportbox.ru, что состав у польской сборной посильнее, чем у шведов. Эксперт отметил, что польской сборной не пришлось играть с Россией, так что команда могла целенаправленно готовиться к этому матчу. Александр добавил, что шведы очень старались, но им катастрофически не хватало остроты в атаке, да и к концу матча скандинавы уже откровенно подсели в физическом плане.

Напомним, что поляки одержали трудовую победу со счётом 2:0 и вышли на чемпионат мира в Катаре.