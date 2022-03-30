Левандовски: Нам было тяжело, но сейчас можно отпраздновать успех

Польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился с журналистами мнением по поводу выхода своей национальной команды на чемпионат мира.

Левандовски сказал, что у многих польских футболистов были проблемы со здоровьем. Роберт признался, что и у него болело колено, так что польской сборной было очень тяжело, но сейчас можно выдохнуть и отпраздновать этот успех. Форвард отметил, что горд и счастлив вывести свою страну на мундиаль.

Напомним, что поляки переиграли шведскую команду со счётом 2:0 и вышли на чемпионат мира в Катаре.