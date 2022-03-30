Златан не собирается завершать карьеру в сборной Швеции

Опытнейший шведский нападающий Златан Ибрагимович заявил журналистам, что не собирается завершать карьеру в национальной команде после поражения от поляков.

Златан сказал, что он к каждой игровой минуте в сборной относится, как к приятному бонусу. Ибрагимович отметил, что точно не собирается покидать сборную из-за обидного поражения от поляков, так как он хочет играть как можно дальше. Швед добавил, что хочет и дальше помогать своей команде.

Напомним, что шведская сборная в финальном стыковом поединке уступила полякам и не сумела выйти на чемпионат мира.