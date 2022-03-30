Ловчев: У сборной России были бы совсем небольшие шансы в матче с Польшей

Известный советский экс-футболист, а ныне популярный эксперт Евгений Ловчев высказался по поводу выхода польской сборной на чемпионат мира.

Ловчев сказал «Спорт-Экспрессу», что поляки заслуженно обыграли шведов, ведь они были интереснее и сильнее во всех аспектах. Эксперт отметил, что у сборной России были бы совсем уж небольшие шансы на победу в матче с поляками, так как в нашей стране сейчас крайне низкий уровень футбола.

Напомним, что польская сборная обыграла шведов со счётом 2:0 и вышла на катарский мундиаль.