Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Журналист Егоров: «Шведов развели как лохов»

30 Марта 2022 • 23:39 Комментировать
Польша
2:0
Швеция
окончен

Спортивный журналист Дмитрий Егоров высказался на тему выхода сборной Польши на чемпионат мира 2022 года.

«Поляки заскулили в соцсетях - привязали чехов и шведов (и те сдуру повелись), потом прислали бумагу - нас убрали. А шведов, которые устали в игре с чехами, а потом поехали в Польшу к свежему сопернику, просто развели, как лохов.

Потом для нас сделали приостановку контрактов легионеров», — написал Егоров в своем телеграм-канале «Футбольный Биги».

29 марта сборная Польши в финале стыкового турнира победила сборную Швеции со счетом 2:0 и обеспечила себе право выступать на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Сам турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Сергей Егоров чемпоинат мира 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
30 Марта
23:39 · Чемпионат мира 2022
Журналист Егоров: «Шведов развели как лохов»
23:17 · Чемпионат мира 2022
Данило удивлен провалом Италии на чемпионате мира 2022 года
22:48 · Чемпионат мира 2022
Роналду: «Сыграю на ЧМ с прежним энтузиазмом, но гораздо большими амбициями»
22:23 · Чемпионат мира 2022
В женском футболе установлен рекорд посещаемости
22:11 · Чемпионат мира 2022
Заместитель генпродюсера «Матч ТВ» Конов об оскорблении поляков: «На мой взгляд в эфире такого быть не должно»
22:05 · Чемпионат мира 2022
Данило – о вылете сборной Италии: «Таков современный футбол»
22:03 · Чемпионат мира 2022
Генпродюсер «Матч ТВ» прокомментировал скандал вокруг программы «Есть тема»
21:22 · Чемпионат мира 2022
Новый президент ФИФА определится в 2023 году
21:17 · Чемпионат мира 2022
Араухо прокомментировал выход на чемпионат мира 2022 в Катаре
21:00 · Чемпионат мира 2022
Стала известна причина, почему Иран могут снять с чемпионата мира 2022 года 4
19:31 · Чемпионат мира 2022
Жозе Фонте: «У сборной Португалии светлое будущее»
19:26 · Чемпионат мира 2022
Комментатор Генич раскритиковал ведущего «Матч ТВ» Анисимова
19:12 · Чемпионат мира 2022
Сборная Италии может сыграть на чемпионате мира вместо Ирана 10
19:10 · Чемпионат мира 2022
Видаль высказался о невыходе на чемпионат мира 2022 года
18:18 · Чемпионат мира 2022
Ведущий «Матч ТВ»: «Желаю сборной Польши провала на чемпионате мира» 4
Все новости
Рекомендуем