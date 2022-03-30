Журналист Егоров: «Шведов развели как лохов»

Спортивный журналист Дмитрий Егоров высказался на тему выхода сборной Польши на чемпионат мира 2022 года.

«Поляки заскулили в соцсетях - привязали чехов и шведов (и те сдуру повелись), потом прислали бумагу - нас убрали. А шведов, которые устали в игре с чехами, а потом поехали в Польшу к свежему сопернику, просто развели, как лохов.

Потом для нас сделали приостановку контрактов легионеров», — написал Егоров в своем телеграм-канале «Футбольный Биги».

29 марта сборная Польши в финале стыкового турнира победила сборную Швеции со счетом 2:0 и обеспечила себе право выступать на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Сам турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.