Линделоф: В матче с поляками всё решили детали

Защитник «Манчестер Юнайтед» и шведской сборной Виктор Линделоф высказался по поводу поражения своей команды в матче с поляками.

Линделоф сказал, что все футболисты шведской сборной разочарованы, ведь они ехали в Польшу за победой. Виктор отметил, что в этом поединке всё решили детали. Защитник добавил, что после второго пропущенного мяча шведская команда окончательно сломалась и смирилась с поражением.

Напомним, что Швеция уступила польской сборной со счётом 0:2 и не сумела пробиться на чемпионат мира в Катаре.