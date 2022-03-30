Крыховяк: Если соперник не уверен, что пенальти был, то это значит, что он был очевидным

Полузащитник польской сборной Гжегож Крыховяк поделился с журналистами своим мнением по поводу пенальти, с которого поляки открыли счёт в матче со шведами.

Гжегож сказал, что если соперник не уверен в том, что пенальти был назначен верно, то это значит только то, что он был очевидным и справедливым. Крыховяк отметил, что первый гол был очень важен для польской команды, так как после него команда почувствовала уверенность в своих силах и сумела довести дело до победы.

Напомним, что польская сборная переиграла шведов со счётом 2:0 и добыла путёвку на чемпионат мира в Катаре.