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Чемпионат мира по футболу 2022

Малиновский поздравил поляков с выходом на чемпионат мира

30 Марта 2022 • 11:48 Комментировать (3)
Польша
2:0
Швеция
окончен

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в своих социальных сетях поздравил польскую сборную с выходом на чемпионат мира в Катаре.

Малиновский по-польски написал, что поздравляет своих братьев с выходом на катарский мундиаль. Напомним, что сборная Польши в финальном стыковом матче не без труда переиграла шведов со счётом 2:0. Голами отметились Роберт Левандовски и Пётр Зелиньски.

Стоит отметить, что украинская сборная пока ещё не сыграла свой полуфинальный стыковой поединок с шотландцами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Чемпионат Мира 2022 Руслан Малиновский
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