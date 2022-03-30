Малиновский поздравил поляков с выходом на чемпионат мира

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в своих социальных сетях поздравил польскую сборную с выходом на чемпионат мира в Катаре.

Малиновский по-польски написал, что поздравляет своих братьев с выходом на катарский мундиаль. Напомним, что сборная Польши в финальном стыковом матче не без труда переиграла шведов со счётом 2:0. Голами отметились Роберт Левандовски и Пётр Зелиньски.

Стоит отметить, что украинская сборная пока ещё не сыграла свой полуфинальный стыковой поединок с шотландцами.