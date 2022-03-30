Левандовски вышел на третье место среди лучших бомбардиров европейских сборных

Польский форвард Роберт Левандовски благодаря голу в ворота шведской сборной в финальном стыковом матче вышел на третью строчку в списке лучших бомбардиров в европейских сборных.

В активе 33-летнего польского футболиста сейчас 75 голов и по этому показателю он делит третью строчку с венгерским игроком Шандором Кочишем. Первые две строчки занимают ещё один представитель Венгрии Ференц Пушкаш, который забил 84 гола за сборную, и португалец Криштиану Роналду, в активе которого солидные 115 мячей.

Напомним, что сборная Польши обыграла шведов и вышла на чемпионат мира в Катаре.