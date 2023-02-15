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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аспиликуэта: «Фелиш был невероятен на тренировках»

15 Февраля 2023 • 14:03 Комментировать
Боруссия Д
...
Челси
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Через 8 ч. 32 мин.

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился мнением о своём одноклубнике Жоау Фелише.

Напомним, что права на 23-летнего португальца принадлежат мадридскому «Атлетико», а за лондонский клуб он выступает на правах аренды. В матче 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1) Фелиш отметился дебютным голом в составе «синих».   

«Он был невероятен на тренировках. Забитый гол придаст ему уверенности. Он оказал огромное влияние, и я хочу видеть его каждый день на таком высоком уровне», — цитирует Аспиликуэту официальный сайт английского клуба.

Свой следующий матч «Челси» проведёт сегодня, 15 февраля, против дортмундской «Боруссии» в рамках первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало этой встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сесар Аспиликуэта Жоау Фелиш
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БОРУССИЯ Д ЧЕЛСИ
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