Аспиликуэта: «Фелиш был невероятен на тренировках»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился мнением о своём одноклубнике Жоау Фелише.

Напомним, что права на 23-летнего португальца принадлежат мадридскому «Атлетико», а за лондонский клуб он выступает на правах аренды. В матче 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1) Фелиш отметился дебютным голом в составе «синих».

«Он был невероятен на тренировках. Забитый гол придаст ему уверенности. Он оказал огромное влияние, и я хочу видеть его каждый день на таком высоком уровне», — цитирует Аспиликуэту официальный сайт английского клуба.

Свой следующий матч «Челси» проведёт сегодня, 15 февраля, против дортмундской «Боруссии» в рамках первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало этой встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.