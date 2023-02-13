Рис Джеймс — о матче с «Боруссией»: «Челси» должен показать свой футбол

Защитник «Челси» Рис Джеймс поделился ожиданиями от предстоящего матча против дортмундской «Боруссии» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Можно сказать, что это уже новый турнир, мы начинаем все заново. Нам просто необходимо показать свой футбол, ведь мы знаем, на что способны. У нас есть все, чтобы успешно сыграть в этом матче», — цитирует Джеймса Football Daily.

В текущем сезоне 23-летний защитник принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет две результативные передачи.

Первая игра между «Боруссией» и «Челси» пройдет 15 февраля, стартовый свисток запланирован на 23:00 по московскому времени.