Дортмундская «Боруссия» выиграла все семь своих матчей в 2023 году

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» переиграла с минимальным счетом лондонский «Челси», единственный мяч встречи забил в первой половине второго тайма нападающий Карим Адейеми. Как выяснилось, это был уже седьмой матч дортмундского клуба в 2023 году, и все семь игр завершились победами.

Пять из них были добыты в матчах Бундеслиги, это были игры с «Аугсбургом», «Майнцем», «Байером», «Фрайбургом» и «Вердером», победа в Кубке Германии над «Бохумом», и, наконец, победа над «Челси» в Лиге чемпионов - самом престижном клубном турнире всего европейского футбола.