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Лига чемпионов

Дортмундская «Боруссия» выиграла все семь своих матчей в 2023 году

16 Февраля 2023 • 05:45 Комментировать
Боруссия Д
1:0
Челси
окончен

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» переиграла с минимальным счетом лондонский «Челси», единственный мяч встречи забил в первой половине второго тайма нападающий Карим Адейеми. Как выяснилось, это был уже седьмой матч дортмундского клуба в 2023 году, и все семь игр завершились победами.

Пять из них были добыты в матчах Бундеслиги, это были игры с «Аугсбургом», «Майнцем», «Байером», «Фрайбургом» и «Вердером», победа в Кубке Германии над «Бохумом», и, наконец, победа над «Челси» в Лиге чемпионов - самом престижном клубном турнире всего европейского футбола. 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд
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