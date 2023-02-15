Поттер прокомментировал конфликт между Мудриком и Кукурельей

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер постарался объяснить причину раздора между левым защитником Марком Кукурельей и новичком команды Михаилом Мудриком. Напомним, в последнем матче «Челси» против «Вест Хэма», испанский фуллбек периодически игнорировал украинского вингера и не отдавал ему передачи в порой очевидных ситуациях.

«Это были обычные игровые моменты, когда партнёры не понимают друг друга. Не думаю, что есть какие-то проблемы. Не всегда легко найти своего вингера, когда играешь против оборонительной пятёрки «Вест Хэма», – заявил Поттер на пресс-конференции.

Напомним, Кукурелья перешёл в «Челси» летом за 67 миллионов евро.