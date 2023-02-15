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Поттер прокомментировал конфликт между Мудриком и Кукурельей

15 Февраля 2023 • 10:29 Комментировать
Боруссия Д
...
Челси
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Через 11 ч. 39 мин.

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер постарался объяснить причину раздора между левым защитником Марком Кукурельей и новичком команды Михаилом Мудриком. Напомним, в последнем матче «Челси» против «Вест Хэма», испанский фуллбек периодически игнорировал украинского вингера и не отдавал ему передачи в порой очевидных ситуациях.

«Это были обычные игровые моменты, когда партнёры не понимают друг друга. Не думаю, что есть какие-то проблемы. Не всегда легко найти своего вингера, когда играешь против оборонительной пятёрки «Вест Хэма», – заявил Поттер на пресс-конференции.

Напомним, Кукурелья перешёл в «Челси» летом за 67 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Марк Кукурелья Грэм Поттер Михаил Мудрик
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БОРУССИЯ Д ЧЕЛСИ
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