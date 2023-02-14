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Лига чемпионов

Маттеус оценил шансы в паре «Боруссия» - «Челси»

14 Февраля 2023 • 11:54 Комментировать
Боруссия Д
...
Челси
1 2.45 X 3.30 2 2.95
15.02 23:00

Экс-защитник мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус высказался касательно противостояния дортмундской «Боруссии» и лондонского «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Дортмунд на многое способен в данном противостоянии, учитывая не самую лучшую форму «Челси». У «Боруссии» есть все, чтобы добиться успеха в этом противостоянии. В текущем сезоне англичане производят удручающее впечатление. В то время как у «Боруссии» есть дух и вера в свои силы», - передает слова Маттеуса Sky Sport Germany.

Матч «Боруссия» - «Челси» состоится в среду, 15 февраля, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Лотар Маттеус
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БОРУССИЯ Д ЧЕЛСИ
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