Маттеус оценил шансы в паре «Боруссия» - «Челси»

Экс-защитник мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус высказался касательно противостояния дортмундской «Боруссии» и лондонского «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Дортмунд на многое способен в данном противостоянии, учитывая не самую лучшую форму «Челси». У «Боруссии» есть все, чтобы добиться успеха в этом противостоянии. В текущем сезоне англичане производят удручающее впечатление. В то время как у «Боруссии» есть дух и вера в свои силы», - передает слова Маттеуса Sky Sport Germany.

Матч «Боруссия» - «Челси» состоится в среду, 15 февраля, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.