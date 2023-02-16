Кепа: «Челси» заслуживал большего в матче с «Боруссией»

Страж ворот лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага высказался о результате поединка против дортмундской «Боруссии» в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Пенсионеры» уступили со счетом 0:1.

«В первом тайме все было 50 на 50. После перерыва «Челси» хорошо адаптировался и имел возможности забить. Мы огорчены, что пропустили гол. По моему мнению, мы играли лучше во втором тайме и заслуживали большего. Теперь впереди ответная игра в Лондоне. Мы еще поборемся», - передает слова испанца пресс-служба УЕФА.

Добавим, что ответная встреча состоится на «Стэмфорд Бридж» 7 марта.