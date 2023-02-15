Хаверц не видит фаворита в матче «Боруссия» - «Челси»

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц высказался в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд.

«Лига чемпионов является особенным турниром. Ты никогда не знаешь, что может произойти. Матч против «Боруссии» будет потрясающим, у обеих команд есть хорошие шансы на победу. С нетерпением жду, что произойдет», — цитирует Хаверца официальный сайт лондонского клуба.

В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провел 29 матчей с учетом всех турниров, забил шесть голов и записал на свой счет одну результативную передачу.

Матч между «Боруссией» и «Челси» состоится сегодня, 15 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.