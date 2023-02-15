Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Еврокубки

Ковальчук дал прогноз на матч «Боруссия» - «Челси»

15 Февраля 2023 • 12:03 Комментировать
Боруссия Д
...
Челси
1 2.40 X 3.40 2 3.15
Через 10 ч. 6 мин.

Тренер «Ариса» и основатель проекта «Картавый футбол» Никита Ковальчук рассказал о своих ожиданиях от первого матча между дортмундской «Боруссией» и лондонским «Челси» в плей-офф Лиги чемпионов.

В разговоре с Vprognoze.ru он заявил, что перед «Челси» в этом матче будет поставлена задача одержать победу, поскольку вылет на такой ранней стадии будет считаться неудачным выступлением.

При этом в своем прогнозе Ковальчук отметил хороший ход «Боруссии» и поставил на ее победу. Также он считает, что в этом матче обе команды смогут забить минимум по голу.

Матч «Боруссия» - «Челси» состоится сегодня, 15 февраля, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Никита Ковальчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ Д ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Отменен
Северная Македония (жен) Северная Македония (жен)
Jordan W
0
0
Видео
53 мин
West Adelaide W
Adelaide University W
1
1
Видео
15.02.23 в 13:00
Черногория (жен) Черногория (жен)
Молдова (жен) Молдова (жен)
Видео
15.02.23 в 15:00
Болгария (жен) Болгария (жен)
Гонконг (жен) Гонконг (жен)
Видео
15.02.23 в 17:00
Исландия (жен) Исландия (жен)
Шотландия (жен) Шотландия (жен)
Видео
15.02.23 в 17:00
India W
Nepal W
Видео
15.02.23 в 18:30
Эстония (жен) Эстония (жен)
Косово (жен)
Видео
15.02.23 в 19:00
Словения (жен) Словения (жен)
Uzbekistan W
Видео
15.02.23 в 20:00
Норвегия (жен) Норвегия (жен)
Uruguay2
Видео
15.02.23 в 22:00
Колумбия (жен) Колумбия (жен)
Коста-Рика (жен) Коста-Рика (жен)
Видео
15.02.23 в 22:30
Уэльс (жен) Уэльс (жен)
Филиппины (жен) Филиппины (жен)
Видео
15.02.23 в 23:10
Франция (жен) Франция (жен)
Дания (жен) Дания (жен)
1.28 5.80 9.40
Видео
16.02.23 в 01:00
Шападинья
Сан-Хосе МА Сан-Хосе МА
Видео
16.02.23 в 01:00
Мексика (жен) Мексика (жен)
Нигерия (жен) Нигерия (жен)
Видео
16.02.23 в 03:00
Эль-Насьональ Кито Эль-Насьональ Кито
Насьональ Потоси Насьональ Потоси
1.35 5.00 8.40
Видео
16.02.23 в 08:10
Испания (жен) Испания (жен)
Ямайка (жен) Ямайка (жен)
1.03 17.00 35.00
Видео
16.02.23 в 11:10
Австралия (жен) Австралия (жен)
Чехия (жен) Чехия (жен)
Видео
Все матчи
Рекомендуем