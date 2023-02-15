Ковальчук дал прогноз на матч «Боруссия» - «Челси»

Тренер «Ариса» и основатель проекта «Картавый футбол» Никита Ковальчук рассказал о своих ожиданиях от первого матча между дортмундской «Боруссией» и лондонским «Челси» в плей-офф Лиги чемпионов.

В разговоре с Vprognoze.ru он заявил, что перед «Челси» в этом матче будет поставлена задача одержать победу, поскольку вылет на такой ранней стадии будет считаться неудачным выступлением.

При этом в своем прогнозе Ковальчук отметил хороший ход «Боруссии» и поставил на ее победу. Также он считает, что в этом матче обе команды смогут забить минимум по голу.

Матч «Боруссия» - «Челси» состоится сегодня, 15 февраля, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.