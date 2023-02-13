Поттер: «Мы все хотим победить, включая болельщиков»

Наставник «Челси» Грэм Поттер заявил, что в работе тренера нет долгосрочных перспектив.

Напомним, что лондонская команда не может одержать победу на протяжении трёх последних туров АПЛ кряду и сейчас занимает девятое место в турнирной таблице. Поттер возглавил «синих» в сентябре прошлого года, сменив на этом посту немца Томаса Тухеля.

«Примеры долгосрочных отношений есть, но есть и краткосрочные и среднесрочные перспективы, которые сложны с точки зрения результатов. Мы все хотим победить, включая болельщиков», — приводит слова Поттера журналист Низар Кинселла.

Свой следующий матч «Челси» проведёт 15 февраля, когда в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с «Боруссией». Игра пройдёт в Дортмунде и начнётся она в 23:00 по московскому времени.