Грэм Поттер — о матче с «Боруссией»: «В плей-офф случиться может всё»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Специалист отметил, что его команда способна обыграть «Боруссию», так как этот состав «Челси» знает, как побеждать в Лиге чемпионов. Напомним, «синие» выигрывали главный клубный турнир Европы в 2021 году.

«В плей-офф случиться может всё. Не думаю, что для «Челси» есть смысл думать о том, что будет после «Дортмунда». Нужно поехать в Дортмунд со скромностью и уважением, чтобы попытаться добиться результата», — цитирует Поттера Evening Standard.

Матч «Боруссия» — «Челси» состоится в среду, 15 февраля. Начало — в 23:00 по московскому времени.