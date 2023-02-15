Юран хочет, чтобы «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о том, какие команды он считает фаворитами Лиги чемпионов.

«Среди фаворитов можно выделить «Баварию», «Манчестер Сити», «Реал». Может, наконец, «Сити» в этом сезоне выиграет кубок. Они сколько лет уже не выигрывают с Гвардиолой. Очень хотелось бы этого с тренерской точки зрения. Они выиграли все в Англии», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

По мнению специалиста, все будет зависеть от того, какая команда потеряет меньше всех игроков из-за травм в ходе плей-офф.

Сегодня, 15 февраля, состоятся два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. «Брюгге» примет на своем поле «Бенфику», а дортмундская «Боруссия» сыграет с «Челси». Портал LiveResult проведет прямые текстовые трансляции обеих встреч.