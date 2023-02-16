Аршавин считает, что «Челси» сыграл лучше «Боруссии»

Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин прокомментировал исход первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и лондонским «Челси» (1:0).

Специалист считает, что поединок выдался довольно интересным, обе команды пытались качественно демонстрировать атакующие действия.

Эксперт отдельно отметил двух игроков: со знаком «плюс» - вратаря «Боруссии» Кобеля, со знаком «минус» - нападающего «Челси» Фелиша.

«Челси» владел преимуществом не только последние пятнадцать минут. Считаю, если такое повторится и в ответной игре, то у «Челси» больше шансов пройти дальше», - приводит слова Аршавина «Матч ТВ».