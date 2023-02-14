Терзич: «Было очень сложно анализировать «Челси» в процессе подготовки»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси», который сейчас занимает десятое место в чемпионате Англии.

«Эту команду было очень сложно анализировать. После жеребьёвки Лиги чемпионов мы посмотрели несколько матчей с участием «Челси», но затем команда кардинально перестроилась, совершив несколько трансферов в январе», – заявил Терзич на пресс-конференции.

Напомним, в завтрашнем матче не сможет сыграть нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг, которого исключили из заявки на плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, габонец с 2013 по 2018 год выступал за дортмундскую «Боруссию».