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Терзич: «Было очень сложно анализировать «Челси» в процессе подготовки»

14 Февраля 2023 • 16:39 Комментировать
Боруссия Д
...
Челси
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15.02 23:00

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси», который сейчас занимает десятое место в чемпионате Англии.

«Эту команду было очень сложно анализировать. После жеребьёвки Лиги чемпионов мы посмотрели несколько матчей с участием «Челси», но затем команда кардинально перестроилась, совершив несколько трансферов в январе», – заявил Терзич на пресс-конференции.

Напомним, в завтрашнем матче не сможет сыграть нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг, которого исключили из заявки на плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, габонец с 2013 по 2018 год выступал за дортмундскую «Боруссию».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Эдин Терзич
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БОРУССИЯ Д ЧЕЛСИ
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