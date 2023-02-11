Фелиш: «Челси» будет бороться за победу в Лиге чемпионов»

Нападающий «Челси» Жоау Фелиш пообщался с журналистами после матча с «Вест Хэмом».

Португалец забил свой дебютный гол за «синих» с момента прихода из «Атлетико», однако команда Грэма Поттера не смогла победить – 1:1.

«Я очень хотел играть, и было непросто отсутствовать столько времени из-за дисквалификации. Жаль, что мы не победили, но забить первый гол за «Челси» – это по-настоящему счастливый момент для меня. Уверен, следующая игра сложится удачнее.

У нас хорошая команда, рано или поздно мы добьёмся успеха. Сейчас мы должны сосредоточиться на матче с «Боруссией» в Лиге чемпионов. Мы хотим выиграть турнир, и начать свой путь нам нужно с победы в среду», – приводит официальный сайт «Челси» слова форварда.