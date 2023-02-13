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Лига чемпионов

Защитник «Боруссии» Зюле: «Мы не считаем себя аутсайдерами в матче с «Челси»

13 Февраля 2023 • 17:02 Комментировать
Боруссия Д
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Челси
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15.02 23:00

Защитник дортмундской «Боруссии» Никлас Зюле поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси».

Немецкий защитник отметил силу соперника, однако заявил, что «шмели» не считают себя аутсайдерами в предстоящей встрече.

«Их состав очень опасен, а за зиму они значительно усилились. Тем не менее, мы их уважаем, но не боимся. Если мы проявим смелость и будем верить в свои силы, мы можем далеко пройти», — цитирует Зюле пресс-служба УЕФА.

Матч «Боруссия» — «Челси» состоится в среду, 15 февраля. Начало — в 23:00 по московскому времени. Ответная встреча состоится в Лондоне, 7 марта, и начнётся она в это же самое время.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Никлас Зюле
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БОРУССИЯ Д ЧЕЛСИ
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