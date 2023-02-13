Защитник «Боруссии» Зюле: «Мы не считаем себя аутсайдерами в матче с «Челси»

Защитник дортмундской «Боруссии» Никлас Зюле поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси».

Немецкий защитник отметил силу соперника, однако заявил, что «шмели» не считают себя аутсайдерами в предстоящей встрече.

«Их состав очень опасен, а за зиму они значительно усилились. Тем не менее, мы их уважаем, но не боимся. Если мы проявим смелость и будем верить в свои силы, мы можем далеко пройти», — цитирует Зюле пресс-служба УЕФА.

Матч «Боруссия» — «Челси» состоится в среду, 15 февраля. Начало — в 23:00 по московскому времени. Ответная встреча состоится в Лондоне, 7 марта, и начнётся она в это же самое время.