Адейеми: «Мы восхищены победой»

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» переиграла с минимальным счетом лондонский «Челси», единственный мяч встречи забил в первой половине второго тайма нападающий Карим Адейеми, После игры он прокомментировал ее итоги:

- Начало матча было непростым, но затем, увидев, как каждый из нас борется друг за друга, мы поняли, что можно чего-то добиться. Восхищен тем, что выиграли. Во время гола я думал только о том, как опередить Энцо Фернандеса, тем более, что на меня выдвинулся голкипер. Мне чуть повезло, но я смог забить, чему очень рад, - цитирует слова игрока телеканал DAZN.