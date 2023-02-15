Энцо Фернандес, Мудрик и Фелиш – в старте «Челси» на игру с «Боруссией»

Дортмундская «Боруссия» и лондонский «Челси» огласили свои составы на первую игру в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, самые звёздные зимние новички лондонского клуба выйдут на поле с первых минут. Матч стартует в 23:00 по московскому времени.

«Боруссия»: Кобель, Геррейру, Шлоттербек, Зюле, Вольф, Джан, Брандт, Эзкан, Беллингем, Адейеми, Алле;

«Челси»: Аррисабалага, Чилуэлл, Тьяго Силва, Кулибали, Джеймс, Лофтус-Чик, Фернандес, Мудрик, Фелиш, Зиеш, Хаверц;

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