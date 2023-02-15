Мостовой назвал трёх фаворитов Лиги чемпионов

Бывший футболист российской национальной команды Александр Мостовой назвал главных претендентов на выигрыш Лиги чемпионов.

«Пока что гадать можно только методом «тыка». Навскидку главными фаворитами назову «Баварию», «Реал» и «Манчестер Сити». Я ещё в прошлом сезоне говорил, что «Реал» никогда нельзя сбрасывать со счетов — в итоге они выиграли», — заявил экс-полузащитник «Спартака» и «Сельты» в интервью «Чемпионату».

Мостовой также отметил, что конкретные выводы можно будет сделать лишь после первых матчей 1/8 финала. Отдельно эксперт высказался о «Манчестер Сити», выразив мнение, что «горожане» должны выиграть главный трофей европейского футбола после столь массовых вливаний средств.

Напомним, что «Бавария» успешно начала плей-офф, обыграв в гостях «ПСЖ» с минимальным счётом. Соперниками «Реала» и «Манчестер Сити» по первой стадии станут «Ливерпуль» и «РБ Лейпциг» соответственно.