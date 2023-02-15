Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Мостовой назвал трёх фаворитов Лиги чемпионов

15 Февраля 2023 • 21:17 Комментировать
Боруссия Д
...
Челси
1 2.40 X 3.45 2 3.10
Через 0 ч. 47 мин.

Бывший футболист российской национальной команды Александр Мостовой назвал главных претендентов на выигрыш Лиги чемпионов.

«Пока что гадать можно только методом «тыка». Навскидку главными фаворитами назову «Баварию», «Реал» и «Манчестер Сити». Я ещё в прошлом сезоне говорил, что «Реал» никогда нельзя сбрасывать со счетов — в итоге они выиграли», — заявил экс-полузащитник «Спартака» и «Сельты» в интервью «Чемпионату».

Мостовой также отметил, что конкретные выводы можно будет сделать лишь после первых матчей 1/8 финала. Отдельно эксперт высказался о «Манчестер Сити», выразив мнение, что «горожане» должны выиграть главный трофей европейского футбола после столь массовых вливаний средств.

Напомним, что «Бавария» успешно начала плей-офф, обыграв в гостях «ПСЖ» с минимальным счётом. Соперниками «Реала» и «Манчестер Сити» по первой стадии станут «Ливерпуль» и «РБ Лейпциг» соответственно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Манчестер Сити Александр Мостовой Лига Чемпионов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ Д ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.02.23 в 23:00
Брюгге Брюгге
Бенфика Бенфика
3.40 3.45 2.20
Видео
15.02.23 в 23:00
Боруссия Д Боруссия Д
Челси Челси
2.85 3.40 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Февраля
22:08 · Лига чемпионов
Юран хочет, чтобы «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов
21:17 · Лига чемпионов
Мостовой назвал трёх фаворитов Лиги чемпионов
20:12 · Лига чемпионов
Рафинья — о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Из каждой игры можно извлечь уроки»
19:59 · Лига чемпионов
Шишкин полагает, что «Реал» снова выиграет в Лиге чемпионов
19:16 · Лига чемпионов
Хаверц не видит фаворита в матче «Боруссия» - «Челси»
18:06 · Лига Европы
Аллегри: «Лига Европы — возможность в следующем сезоне играть в ЛЧ»
16:46 · Лига чемпионов
Коман никогда не проигрывал матч, в котором забивал
15:16 · Лига чемпионов
Мбаппе: «Нам нужно поиграть с тем, что есть в наших штанах» 5
14:51 · Лига чемпионов
Дэвис получил футболку Месси спустя 914 дней 1
14:37 · Лига чемпионов
Коман: «Забить гол на «Парк де Пренс» - моя детская мечта»
14:14 · Франция. Лига 1
Рамос грубо оттолкнул фотографа после поражения
14:03 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта: «Фелиш был невероятен на тренировках»
13:31 · Лига чемпионов
Кан — о Мбаппе: «Мы увидели, на что способен этот исключительный игрок, нам повезло»
13:25 · Лига чемпионов
Булыкин сделал прогноз на матч «Боруссия» - «Челси»
13:19 · Лига чемпионов
Рамос рассказал, чего не хватило «ПСЖ» в матче с «Баварией»
Все новости
Рекомендуем