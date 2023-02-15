Терзич: «Боруссия» подходит к матчу с «Челси» в отличной форме»

Наставник дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о состоянии своей команды в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси».

В среду «шмелям» предстоит сыграть с лондонцами на своём поле. До встречи с «Челси» дортмундский коллектив выиграл пять матчей кряду в Бундеслиге.

«Не могу сказать, что сейчас мы находимся в идеальном состоянии, но в последних матчах команда набрала отличную форму. Впрочем, не стоит оглядываться на чемпионат – речь о Лиге чемпионов, здесь всё начинается с чистого листа. Мы верим в свои силы. Нам необходимо добыть победу в домашнем матче, и 80-тысячная публика, конечно, облегчит нам задачу», – заявил на предматчевой пресс-конференции Терзич.