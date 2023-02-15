Бывший игрок «Боруссии» Эванилсон в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «шмели» примут на своём поле лондонский «Челси».

- «Боруссия» в этой игре фаворит. У «Челси» есть хорошие имена, а у «Боруссии» хорошая команда. В отличие от «Челси», «Боруссия» стабильна и прекрасно играет в последнее время. Это даёт психологическое преимущество, заставляет поверить в свои силы.

- Клуб сильнее, чем в прошлом сезоне?

- Да, в этом сезоне «Боруссия» стала сильнее. Эдин Терзич проводит отличную работу, в команду хорошо вписались новички. Я верю, что «Боруссия» может выиграть Бундеслигу в этом году, обойти «Баварию», это возможно.

- Каким видите сценарий матча?

- «Боруссия» просто будет играть в свой футбол, не важно, кто против неё. В этом сезоне «Боруссия» играет одинаково и с «Баварией», и с «Бохумом», команда всегда настроена на победу, игру первым номером.

Матч «Боруссия» — «Челси» состоится сегодня, 15 февраля. Начало — в 23:00 по московскому времени.