Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Эванилсон: «Боруссия» будет иметь психологическое преимущество над «Челси» эксклюзив

15 Февраля 2023 • 17:29 Комментировать
Боруссия Д
...
Челси
1 2.30 X 3.45 2 3.30
Через 4 ч. 31 мин.

Бывший игрок «Боруссии» Эванилсон в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «шмели» примут на своём поле лондонский «Челси».

- «Боруссия» в этой игре фаворит. У «Челси» есть хорошие имена, а у «Боруссии» хорошая команда. В отличие от «Челси», «Боруссия» стабильна и прекрасно играет в последнее время. Это даёт психологическое преимущество, заставляет поверить в свои силы.

- Клуб сильнее, чем в прошлом сезоне?

- Да, в этом сезоне «Боруссия» стала сильнее. Эдин Терзич проводит отличную работу, в команду хорошо вписались новички. Я верю, что «Боруссия» может выиграть Бундеслигу в этом году, обойти «Баварию», это возможно.

- Каким видите сценарий матча?

- «Боруссия» просто будет играть в свой футбол, не важно, кто против неё. В этом сезоне «Боруссия» играет одинаково и с «Баварией», и с «Бохумом», команда всегда настроена на победу, игру первым номером.

Матч «Боруссия» — «Челси» состоится сегодня, 15 февраля. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Эванилсон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ Д ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.02.23 в 23:00
Брюгге Брюгге
Бенфика Бенфика
3.40 3.45 2.20
Видео
15.02.23 в 23:00
Боруссия Д Боруссия Д
Челси Челси
2.85 3.40 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Февраля
18:06 · Лига Европы
Аллегри: «Лига Европы — возможность в следующем сезоне играть в ЛЧ»
16:46 · Лига чемпионов
Коман никогда не проигрывал матч, в котором забивал
15:16 · Лига чемпионов
Мбаппе: «Нам нужно поиграть с тем, что есть в наших штанах» 2
14:51 · Лига чемпионов
Дэвис получил футболку Месси спустя 914 дней
14:37 · Лига чемпионов
Коман: «Забить гол на «Парк де Пренс» - моя детская мечта»
14:14 · Франция. Лига 1
Рамос грубо оттолкнул фотографа после поражения
14:03 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта: «Фелиш был невероятен на тренировках»
13:31 · Лига чемпионов
Кан — о Мбаппе: «Мы увидели, на что способен этот исключительный игрок, нам повезло»
13:25 · Лига чемпионов
Булыкин сделал прогноз на матч «Боруссия» - «Челси»
13:19 · Лига чемпионов
Рамос рассказал, чего не хватило «ПСЖ» в матче с «Баварией»
12:56 · Лига чемпионов
Джо Коул оценил перспективы «Челси» в Лиге чемпионов
12:42 · Лига чемпионов
Неймар назвал сумасшедшим игрока «Баварии»
12:32 · Лига чемпионов
Сёмин считает, что на поражение «ПСЖ» от «Баварии» напрямую повлияла ситуация с Мбаппе
12:03 · Еврокубки
Ковальчук дал прогноз на матч «Боруссия» - «Челси»
11:54 · Лига чемпионов
Тарханов назвал фаворита матча «Боруссия» - «Челси» 1
Все новости
Рекомендуем