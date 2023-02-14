Аспиликуэта высказался о шансах «Челси» на победу в Лиге чемпионов

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился настроем перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

В среду «синим» предстоит сыграть в Дортмунде. Ответная встреча пройдёт 7 марта в Лондоне.

«Я никогда не играл в Лиге чемпионов, не держа в голове мыслей о победе в этом турнире. Да, сейчас мы не в лучшей форме, но это другое соревнование. Мы должны показать, на что способны, следуя шаг за шагом. Не стоит заглядывать далеко вперёд – для начала нам предстоит встретиться с «Боруссией» на отличном стадионе. От нас потребуется предельная концентрация», – заявил на пресс-конференции испанский защитник.