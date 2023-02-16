Первый удар в створ в игре «Боруссии» и «Челси» был нанесён на 55-й минуте

Совсем безголевыми получаются у нас первые матчи в 1/8 финала Лиги чемпионов. Так, первый удар в створ ворот в поединке дортмундской «Боруссии» и лондонского «Челси» был нанесён лишь на 55-й минуте матча, притом в первом тайме команды били по воротам 15 раз.

Однако без голов этот матч уже точно не закончится – на 63-й минуте игры форвард «Боруссии» Карим Адейеми счёт открыл, «шмели» впереди – 1:0.

Не пропустите самые интересные моменты встречи в трансляции игры от портала Liveresult. Впереди чуть менее получаса первого матча в этой лигочемпионской паре.

Параллельно в Бельгии проходит матч «Брюгге» и «Бенфики», там с минимальным преимуществом ведут «орлы».