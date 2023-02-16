«Боруссия» впервые за семь лет победила английский клуб

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» на своем домашнем поле встречалась с лондонским «Челси». «Шмели» отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0.

Стоит отметить, что немецкий топ-клуб взял верх над представителем Англии впервые с марта 2016 года. Тогда «Боруссия» минимально переиграла лондонский «Тоттенхэм» - 2:1. С момента победы над «шпорами» дортмундцы десять раз пересекались с англичанами, потерпев восемь поражений и дважды сыграв вничью.

Ответная встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне 7 марта. Поединок начнется в 23:00 по мск.