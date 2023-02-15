Тарханов назвал фаворита матча «Боруссия» - «Челси»

Экс-наставник московского ЦСКА и екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов высказался о предстоящей встрече между дортмундской «Боруссией» и лондонским «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Фаворит - «Боруссия», они принимают у себя «Челси». Тренер Дортмунда говорил, что у «Челси» отличный подбор игроков, но еще нет слаженности. Думаю, преимущество будет у Дортмунда», - передает слова специалиста Vprognoze.ru.

Матч «Боруссия» - «Челси» состоится сегодня, 15 февраля, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Ответная встреча между командами пройдет в Лондоне 7 марта.