Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Тарханов назвал фаворита матча «Боруссия» - «Челси»

15 Февраля 2023 • 11:54 Комментировать (1)
Боруссия Д
...
Челси
1 2.40 X 3.40 2 3.15
Через 10 ч. 36 мин.

Экс-наставник московского ЦСКА и екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов высказался о предстоящей встрече между дортмундской «Боруссией» и лондонским «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Фаворит - «Боруссия», они принимают у себя «Челси». Тренер Дортмунда говорил, что у «Челси» отличный подбор игроков, но еще нет слаженности. Думаю, преимущество будет у Дортмунда», - передает слова специалиста Vprognoze.ru.

Матч «Боруссия» - «Челси» состоится сегодня, 15 февраля, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Ответная встреча между командами пройдет в Лондоне 7 марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Александр Тарханов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ Д ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Манчестерский Иппатий
15 Февраля 2023 в 12:09
Ясень пень! Стадо дорогущих баранов не сможет победить немецкий порядок. Да еще и пастух у нас из династии гончаров...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.02.23 в 23:00
Брюгге Брюгге
Бенфика Бенфика
3.40 3.45 2.20
Видео
15.02.23 в 23:00
Боруссия Д Боруссия Д
Челси Челси
2.85 3.40 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Февраля
12:03 · Еврокубки
Ковальчук дал прогноз на матч «Боруссия» - «Челси»
11:54 · Лига чемпионов
Тарханов назвал фаворита матча «Боруссия» - «Челси» 1
11:48 · Лига чемпионов
Пануччи оценил победу «Милана» над «Тоттенхэмом»
10:52 · Лига чемпионов
Мбаппе назвал фаворита ответного матча «Бавария» - «ПСЖ»
10:29 · Англия. Премьер-лига
Поттер прокомментировал конфликт между Мудриком и Кукурельей
10:02 · Лига чемпионов
Джо Коул: «ПСЖ» мог бы сыграть вничью с «Баварией»
09:51 · Лига чемпионов
Мбаппе рассказал, верит ли в камбэк «ПСЖ»
09:44 · Лига чемпионов
«Дуэт без влияния»: во Франции оценили игру Месси и Неймара против «Баварии»
09:38 · Лига чемпионов
Фанаты «Баварии» недовольны ценами на матч с «ПСЖ»
09:31 · Лига чемпионов
«ПСЖ» повторил провальную серию 2020 года
07:13 · Лига чемпионов
Удивительная традиция «Милана» - клуб никогда не проигрывал в кубковом матче в день святого Валентина
04:50 · Лига чемпионов
Конте прокомментировал свист в свой адрес на «Сан-Сиро»
04:10 · Лига чемпионов
«ПСЖ» - единственный клуб плей-офф Лиги чемпионов, который пропускал в каждом матче турнира
04:00 · Лига чемпионов
Коман провёл 50-й матч в Лиге чемпионов - он самый успешный игрок среди всех, кто достиг этого рубежа
03:50 · Лига чемпионов
«Цифра вечера» - «Милан» вернулся в плей-офф Лиги чемпионов через 3262 дня
Все новости
Рекомендуем