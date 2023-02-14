Поттер: «Вызов в том, что для побед недостаточно одних лишь денег»

Рулевой «Челси» Грэм Поттер продолжает отвечать на вопросы о трансферной активности своего клуба.

В январе «Челси» произвёл фурор, закупившись новыми футболистами более чем на 300 млн евро, что, впрочем, пока не сильно повлияло на результаты.

«Всё просто: когда ты тратишь деньги на трансферы, давление и ожидания только растут. Теперь мы обязаны побеждать, но футбол, к счастью, работает несколько иначе. Для успехов нужно нечто большее, чем просто финансовые ресурсы и вложения, и в этом заключается вызов», – приводит инсайдер Фабрицио Романо заявление Поттера в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».