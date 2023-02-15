Булыкин сделал прогноз на матч «Боруссия» - «Челси»

Бывший форвард национальной сборной России и амстердамского «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от поединка между дортмундской «Боруссией» и лондонским «Челси» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Боруссия» - фаворит. С «Челси» сейчас не все в порядке, у команды есть проблемы. Думаю, что «Боруссия» обыграет «Челси» со счетом 2:0», - передает слова эксперта Vprognoze.ru.

Встреча «Боруссии» против «Челси» состоится сегодня, 15 февраля, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.