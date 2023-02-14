Поттер: «Новым игрокам «Челси» ещё предстоит привыкнуть друг к другу»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о сыгранности команды.

В январе лондонцы усилили состав, потратив на новичков более 300 млн евро.

«У нас отличная команда, но мы знаем, что нам есть над чем работать. Очевидно, что при такой перестройке, которая произошла у нас, требуется время для достижения сыгранности и взаимопонимания.

Я каждый день вижу, что ситуация становится лучше. В команде хороший настрой, игроки стараются подталкивать и поддерживать друг друга. У нас определённо есть поводы для радости», – сказал Поттер на пресс-конференции.

15 февраля «Челси» сыграет в гостях против дортмундской «Боруссии» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.