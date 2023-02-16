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Лига чемпионов

Победу на трансферном рынке не купишь: «Боруссия» обыграла «Челси» в первом матче

16 Февраля 2023 • 00:58 Комментировать (1)
Боруссия Д
1:0
Челси
окончен

«Боруссия» и «Челси» долгое время не могли нанести ни одного удара в створ ворот, но после перерыва выдали довольно интересную игру. Лондонцы были чуть активнее, но единственный гол в матче забили дортмундцы.

Протокол игры  
Боруссия Д1:0Челси
(1:0) Адейеми Карим63'  
Кобель ГрегорВольф Мариус 73' (Рюэрсон Юлиан ( 73'  90') Зюле Никлас  90'Шлоттербек НикоГеррейру РафаэлДжан Эмре  53'Адейеми Карим  77' 79' (Байно-Гиттенс Джейми ( 79') Беллингем Джуд  49'Эзкан Салих  85'Брандт ЮлианАллер Себастьян 68' (Модест Антони ( 68')
Запасные: Мёнье ТомаХуммельс МатсРоте ТомКулибали СумайлаРейна ДжованниРойс МаркоМайер Александер IIДауд МахмудМален Дониэлл
Аррисабалага КепаДжеймс Рис II  9'Кулибали КалидуСилва Тьяго  17'Чилуэлл Бен 71' (Кукурелья Марк ( 71') Лофтус-Чик РубенФернандес ЭнцоЗиеш Хаким  72'Фелиш ЖоауМудрик Михаил 71' (Маунт Мэйсон ( 71'  90') Хаверц Кай
Запасные: Бергстрём ЛукасФофана УэслиБеттинелли МаркусГаллахер КонорХолл ЛьюисЗакария ДенисЧуквуэмека КарниКовачич МатеоАспиликуэта СесарЧалоба Трево
15 февраля. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

В среду в Лиге чемпионов продолжились матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Главный транжира зимнего трансферного окна «Челси» отправился в Дортмунд. Фаворитом матча выглядели именно хозяева. «Боруссия» в текущем году выигрывает и выглядит уверенно, в то время как «Челси» пока лишь ищет свою игру.

Игра началась в высоком темпе. Обе команды обменивались быстрыми подходами к штрафной друг друга, но опасных моментов пришлось ждать. На шестнадцатой минуте лондонцы отправили мяч в ворота хозяев, но Тьяго Силва это сделал рукой. В ответ Брандт справа вырвался на рандеву с Кепой, но слишком долго подбирал ногу для удара, и футбольный снаряд у него выбили. Постепенно темп в матче спал, и команды стали все больше бороться в середине поля.

Первый острый момент с ударом возник лишь на 27-й минуте. Аллер получил мяч в правой зоне штрафной, обыграл Кулибали и мощно бил в направлении ближнего угла, но в створ не попал. По истечении получаса игры уже лондонцы могли забивать. Зиеш справа покатил мяч на линию штрафной, и Фелиш пытался на исполнении попасть в ближнюю «девятку», но получилось выше ворот. Вскоре португалец был ещё ближе к голу. Хаверц зацепился за мяч у чужой штрафной и выкатил мяч налево на Феиша, который оказался с глазу на глаз с Кобелем и пробил над выскочившим вратарём, но попал в перекладину.

За три минуты до перерыва Брандт на правом фланге красивом обыграл Чилуэлла, который в подкате укатился, и покатил мяч назад на угол штрафной, откуда сходу пробил Вольф, но не попал в дальнюю часть ворот. В итоге на перерыв команды ушли с нулями на табло, причём команды даже на двоих ни разу не попали в створ.

«Челси» активно начал второй тайм, прижав «Боруссию» к их воротам. Именно лондонцы и нанесли первый удар в матче в створ. Джеймс справа с мячом сместился в центр, где получил по ногам метрах с двадцати от ворот. Сам же защитник решился на удар со стандарта, но Кобель выручил свою команду. В ответ «шмели» заставили поработать Кепу. Адейеми слева от лицевой простреливал назад, и Брандт низом пробил с линии штрафной, но испанский вратарь гостей также спас.

За полчаса до конца матча Мудрик навешивал слева, мяч попал в правую зону штрафной к Джеймсу, который пробил под перекладину, но Кобель вновь спас. После углового Хавертц выиграл борьбу и скидывал на дальнюю штангу, где Фелиш не смог подстроиться под мяч. «Шмели» выбили футбольный снаряд просто подальше от ворот, но получилось точно на Адейеми. Нападающий с центра поля убежал к штрафной соперника, обыграл Фернандеса, выскочил один на один с Кепой, прокинул мяч и мимо него, а затем уже не промахнулся мимо пустых ворот.

«Боруссия», забив чуть отошла назад, а «Челси» продолжал катать мяч, но к воротам соперника не подходил. Правда, за двенадцать минут до конца матча футбольный снаряд едва не оказался в воротах хозяев. После прострела слева Кулибали оказался в центр штрафной совсем один и мощно пробил. Кобель среагировал, но не смог остановить мяч, который пополз к линии ворот, но Джан успел с ленточки его вынести. Чуть позже Фелиш получил футбольный снаряд в штрафной и сразу пробил низом, но Кобель был на месте.

В конце поединка эмоции били через край. В одном из эпизодов команды едва не сошлись стенка на стенку, но судья успокоил игроков и надавал жёлтых карточек всем провинившимся. Уже в компенсированное время Фернандес мог спасти своей команде ничью, но после его удара с линии штрафной Кобель вытащил мяч из верхнего угла. В итоге результат больше не изменился.

Ответный матч пройдёт в Лондоне 7-го марта. Пока же «Челси» начинает подготовку к матчу против «Саутгемптона» в рамках Премьер-лиги. «Боруссия» же в Бундеслиге примет «Герту» в ближайшем туре.

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Роман Андреев

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Челси Боруссия Дортмунд
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Комментарии (1)
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Дэйн
16 Февраля 2023 в 01:05
Что за тупорылый заголовок? Боруссии повезло что в атаке Челси - инвалиды, которые не в состоянии ударить куда-то кроме центра ворот, но по игре Челси смотрелся явно лучше.
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