Терзич: «Поттер – фантастический тренер»

Рулевой дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился мыслями о Грэме Поттере в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси».

15 февраля команды сыграют в Дортмунде, 7 марта – в Лондоне.

«С нетерпением жду встречи с «Челси» и Грэмом Поттером, – рассказывает Терзич, слова которого приводит журналист Низаар Кинселла. – Мы постоянно поддерживаем связь, он тоже ждёт этих матчей. Грэм – выдающийся человек и фантастический тренер», – заявил наставник «шмелей».

Грэм Поттер возглавил «Челси» в сентябре, сменив уволенного Томаса Тухеля. Эдин Терзич занял свой пост перед началом текущего сезона.