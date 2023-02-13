Рис Джеймс: «Челси» станет одной из лучших команд в мире»

Правый защитник «Челси» Рис Джеймс поделился мнением о силе команды в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Лондонцы проводят не самый удачный сезон на внутренней арене, располагаясь лишь на девятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, однако надеются реабилитироваться в Лиге чемпионов.

«Не думаю, что есть турнир, который «Челси» не может выиграть. Я не знаю, когда это произойдёт, но у нас много молодых игроков, хороший состав, новая строящаяся структура. Думаю, в будущем мы будем одной из сильнейших команд в мире», – цитирует Football Daily 23-летнего англичанина.