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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рис Джеймс: «Челси» станет одной из лучших команд в мире»

13 Февраля 2023 • 20:53 Комментировать
Боруссия Д
...
Челси
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15.02 23:00

Правый защитник «Челси» Рис Джеймс поделился мнением о силе команды в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Лондонцы проводят не самый удачный сезон на внутренней арене, располагаясь лишь на девятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, однако надеются реабилитироваться в Лиге чемпионов.

«Не думаю, что есть турнир, который «Челси» не может выиграть. Я не знаю, когда это произойдёт, но у нас много молодых игроков, хороший состав, новая строящаяся структура. Думаю, в будущем мы будем одной из сильнейших команд в мире», – цитирует Football Daily 23-летнего англичанина.

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Челси Рис Джеймс
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БОРУССИЯ Д ЧЕЛСИ
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