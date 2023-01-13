Клопп рассказал о ситуации с травмами

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча против «Брайтона» высказался о ситуации с травмированными игроками.

«Если Нуньес не будет тренироваться сегодня, то да, завтра он не сыграет. Мы ждём последней информации от медицинского штаба.

Милнер вчера много тренировался. Сегодня он тоже примет участие в обычной тренировке. Фирмино – нет. Поначалу было похоже, что травма незначительная, и он пропустит 10-14 дней. Он прошёл реабилитацию, но затем опять почувствовал боль. Точно не знаю, когда он вернётся. Сейчас он не близок к тому, чтобы тренироваться с командой», - сказал Клопп в ходе пресс-конференции.